Российские врачи будут прописывать БАДы

Врачей в России наделят правом прописывать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам.

Соответствующий проект закона, разработанный аппаратом правительства, поддержал кабмин. В настоящее время медик может только порекомендовать пациенту принять витамины или другие средства, а выписывать может только лекарства.

По словам самих врачей, бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Кроме того, на рынке есть подделки БАДов, которые могут содержать опасные вещества.

Регулироваться обращение БАДов будет по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки. Оборот лекарств при помощи этой технологии контролируется с 2020 года, а с 1 сентября текущего года она распространилась на БАДы, антисептики, кресла-коляски и медизделия, сообщают "Известия".

Самые популярные БАДы — витамины, слабительное, добавки для улучшения работы кишечника и похудения, успокоительные, а также "омолаживающие" средства. При этом жители страны отдают предпочтение отечественным добавкам