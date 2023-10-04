04 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба УГМК

Российские врачи будут прописывать БАДы

Врачей в России наделят правом прописывать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам.

Соответствующий проект закона, разработанный аппаратом правительства, поддержал кабмин. В настоящее время медик может только порекомендовать пациенту принять витамины или другие средства, а выписывать может только лекарства.

По словам самих врачей, бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Кроме того, на рынке есть подделки БАДов, которые могут содержать опасные вещества.

Регулироваться обращение БАДов будет по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки. Оборот лекарств при помощи этой технологии контролируется с 2020 года, а с 1 сентября текущего года она распространилась на БАДы, антисептики, кресла-коляски и медизделия, сообщают "Известия".

Самые популярные БАДы — витамины, слабительное, добавки для улучшения работы кишечника и похудения, успокоительные, а также "омолаживающие" средства. При этом жители страны отдают предпочтение отечественным добавкам

Теги: БАДы, врачи, медицина


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Ранее 30.09.2019 02:03 Мск Исследование: россияне "подсели" на БАДы

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