04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Российским контрактникам просуммируют допвыплаты

В России будут суммироваться повышающие коэффициенты денежного довольствия военнослужащих по контракту, проходящих службу в формированиях, дислоцированных за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах.

Об этом следует из постановления кабмина РФ на портале правовой информации. Также устанавливаются новые повышающие коэффициенты для денежного довольствия военнослужащих этой категории, служба которых проходит в высокогорных районах. При прохождении военной службы на высоте свыше 3 тыс. м над уровнем моря этот коэффициент составит 1,35, на высоте от 2 тыс. до 3 тыс. м - 1,25, от 1,5 тыс. до 2 тыс. м - 1,15.

В настоящее время для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях ЧП или при вооруженных конфликтах действует повышающий коэффициент 1,5. Для проходящих службу по контракту в воинских формированиях за пределами России коэффициент составляет от 1,1 в Белоруссии, до 1,4 - в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане, сообщает ТАСС.

 

Теги: контрактники, выплаты, военнослужащие


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