04 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Pexels

Росстат: в августе зафиксировано резкое снижение стоимости авиаперелетов

Стоимость внутренних перелетов в России в экономическом классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе составила 6556,21 руб.

Как сообщает Росстат, это на 1083 руб. меньше, чем в июле. Однако стоимость перелета в последний летний месяц стала максимальной для августа с 2011 года. Предыдущий рекорд ведомство фиксировало в августе 2010 года — 6892,51 руб.

Средняя стоимость авиабилета по России, купленного в августе, сократилась на 2030 руб., до 13 650 руб. в обе стороны. Стоимость авиабилетов туда-обратно на внутренние рейсы составила 15 690 руб., что на 7% ниже уровня июля.

Именно в августе суммарный пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков достигает годового максимума: в 2023-м перевезено 11,816 млн человек (плюс 4,5% к августу 2022-го), сообщает РБК.

Напомним, российские власти хотят получать больше данных о пассажирах. Это предполагается делать при бронировании авиабилетов. 

Теги: авиабилеты, авиация, Росстат


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