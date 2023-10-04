В России начали бесплатно выдавать землю военнослужащим-героям СВО

Власти Карелии начали реализацию регионального закона, которым предусматривается бесплатное выделение земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Первым землю получил участник спецоперации с орденом "За заслуги перед Отечеством". Всего в настоящее время в республике подано 11 таких заявлений.

На земельный участок могут рассчитывать участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов. Землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства, сообщает ТАСС.

Напомним, отличившимся бойцам СВО предлагают давать земельные участки в Прикамье.