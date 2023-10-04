СМИ: трудящимся матерям оставят выплаты по уходу за детьми

В России родители продолжат получать декретные выплаты по уходу за ребенком, даже если выйдут на работу на полный день.

Соответствующий проект закона Министерства труда РФ поддержало правительство. В настоящее время на сохранение пособия могут претендовать только женщины в декрете, которые работают неполный день либо из дома. Инициатива поможет тем, кто хочет как можно раньше вернуться к трудовой деятельности, но не делает этого из опасения потерять выплаты по уходу за детьми.

По словам экспертов, долгое нахождение в отпуске по уходу за ребенком зачастую невыгодно родителям, так как они теряют квалификацию и карьерные возможности, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что с 2024 года планируется выплачивать пособия по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы неработающим или частично занятым родителям.