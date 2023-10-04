Армянский коньяк попал под внимание ФТС

Крупные импортеры алкоголя в России столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении.

Трудности возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс", где Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

Об ужесточении контроля со стороны российской таможни стали сообщать армянские СМИ. Проверки начались еще в марте—апреле. Это объяснялось найденными нарушениями, в частности попытками провезти в Россию поддельные коньяки. Но несколько дней назад контроль был усилен — если раньше он осуществлялся в отношении конкретных поставщиков, то теперь проверяют весь коньяк.

В настоящее время на границе скопилось около 60 фур с армянским коньяком, это около 1,2 млн бутылок.

В пресс-службе ФТС отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора перенаправили в ФТС, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что армянский парламент начал процесс ратификации Римского статута. В Ереване заявили, что это решение направлено не против России, а против Азербайджана; что процесс вступления признания МУС начался гораздо раньше, чем был выписан ордер на арест Путина. Наконец, Ереван готов заключить с Москвой соглашение, которое обезопасит российского президента от действия юрисдикции МУС.