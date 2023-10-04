Власти будут собирать сведения о школьниках и студентах для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать данные об учащихся школ, колледжей и вузов.

Это необходимо для ведения воинского учета. Информация будет передаваться в соответствующий государственный информационный ресурс.

Об этом следует из постановления кабмина России, которое вносит изменения в полномочия службы.

"Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - следует из документа.