Итоги образовательной программы «Мама-предприниматель» подведены во Владимирской области

В этом сезоне заявки на участие в образовательной программе по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» подали 50 жительниц Владимирской области – женщины с детьми, мечтающие о своём деле или открывшие его меньше года назад. Половина из них была отобрана для участия в проекте.

В течение недели участницы проходили образовательный интенсив: получали необходимые знания в области основ предпринимательской деятельности, систем налогообложения, маркетинга, финансов. А ещё посетили площадки действующих компаний, смогли проконсультироваться с экспертами по вопросам стартапов и ведения нового бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кульминацией программы стал финальный день, когда участницы защищали свои проекты перед компетентным жюри. В его состав входили представители Центра «Мой бизнес», органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества региона. Жюри оценивало актуальность идеи, экономическую и финансовую обоснованность, возможность масштабирования и вероятность реализации.

По словам организаторов, все представленные работы были и перспективны, и интересны. А победителем стала ковровчанка Ксения Каретникова с проектом «ПолонСклад». Она получила сертификат на грант в размере 100 тысяч рублей.

«Моя бизнес-идея – в помощь предпринимателям для строительства бизнеса на маркетплейсах. Я уже реализую этот проект, ближайшая цель – его масштабирование. На программу пришла для получения и актуализации информации о ведении бизнеса, найме сотрудников и работе с ними, маркетинговых стратегиях и инструментах. Победа для меня – это признание жизнеспособности моего дела, понимание того, что двигаюсь в верном направлении. А грант – приятное дополнение, которое будет вложено в оборудование склада. Мы благодарны всем организаторам проекта. То, что вы делаете – бесценно. Поддержка мам, которые хотят изменить жизнь к лучшему, несмотря на количество и возраст детей, жизненные трудности – это очень важно. Абсолютно все участницы проекта получили бесценный опыт, знания и мотивацию», – уверена Ксения Каретникова.

С завершением проекта работа с его участницами не заканчивается. Они могут стать частью всероссийского сообщества мам-предпринимателей.