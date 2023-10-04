04 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области прошёл осенний марафон «Русь моя родная»

В преддверии Международного Дня пожилых людей цикл душевных встреч, которые подарили пожилым людям ощущение заботы и внимания, охватил все города и районы Владимирской области. В рамках нацпроекта «Демография» в осеннем марафоне в социальных учреждениях приняли участие 1150 активных пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

пенсионеры, активный возраст(2023)|Фото: avo.ru

Они могли выбрать удобную для себя локацию и посетить творческие и спортивные площадки, сообщает Министерство социальной защиты населения.

пенсионеры, активный возраст(2023)|Фото: avo.ru

«Творческий потенциал участники марафона раскрывали на мастер-классах. Те, кто предпочитает активный отдых, могли присоединиться к мастерам скандинавской ходьбы. Пройти диагностику организма и выпить полезный кислородный коктейль можно было на площадках релакса и оздоровления. Для любителей фотографироваться были организованы тематические фотозоны. В рамках информационного часа специалисты комплексных центров проводили консультации», – рассказала министр Любовь Кукушкина.

пенсионеры, активный возраст(2023)|Фото: avo.ru

Многие участники марафона отметили, что это событие получилось по-осеннему яркое и по-человечески доброе.

Теги: день пожилых людей, марафон русь моя родная, нацпроект демография


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