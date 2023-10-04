Во Владимирской области прошёл осенний марафон «Русь моя родная»

В преддверии Международного Дня пожилых людей цикл душевных встреч, которые подарили пожилым людям ощущение заботы и внимания, охватил все города и районы Владимирской области. В рамках нацпроекта «Демография» в осеннем марафоне в социальных учреждениях приняли участие 1150 активных пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Они могли выбрать удобную для себя локацию и посетить творческие и спортивные площадки, сообщает Министерство социальной защиты населения.

«Творческий потенциал участники марафона раскрывали на мастер-классах. Те, кто предпочитает активный отдых, могли присоединиться к мастерам скандинавской ходьбы. Пройти диагностику организма и выпить полезный кислородный коктейль можно было на площадках релакса и оздоровления. Для любителей фотографироваться были организованы тематические фотозоны. В рамках информационного часа специалисты комплексных центров проводили консультации», – рассказала министр Любовь Кукушкина.

Многие участники марафона отметили, что это событие получилось по-осеннему яркое и по-человечески доброе.