Суд арестовал обвиняемого в резонансном убийстве жительницы Екатеринбурга

Суд отправил под арест мужчину, обвиняемому в убийстве жительницы Екатеринбурга.

Напомним, 28 сентября в коттеджном поселке в Заречном обнаружили тело 39-летней жительницы уральской столицы с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступление вызвало общественный резонанс.

На днях был задержан подозреваемый – официально неработающий и ранее судимый за мошенничество уроженец Томска. В последнее время он жил на Среднем Урале за счет случайных заработков. Фигурант был немедленно допрошен и признал свою вину.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Сегодня, 4 октября, Белоярский районный суд вынес решение об аресте мужчины. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, мера пресечения избрана до 27 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что задержали подозреваемого в тот момент, когда он пошел в магазин за пивом. У погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Но далеко уехать на иномарке убийца не смог, так как не справился с управлением и врезался в дерево. Ему предъявлено обвинение и грозит до 15 лет лишения свободы.