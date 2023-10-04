Глава Росприроднадзора на заседании Научно-технического совета в Челябинске: Область последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии

Выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора состоялось в Челябинске. По словам Светланы Радионовой - главы Росприроднадзора, она откликнулась на предложение губернатора провести совет именно в столице Южного Урала, поскольку регион накопил серьезный опыт решения экологических вопросов. В обсуждении приняли участие представители научной сферы, предприятий, экологи и сотрудники надзорного ведомства. Обсуждались вопросы открытости экологической информации и диалог органов власти, промышленников и общественников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.





На Южном Урале к вопросам экологии относятся не только внимательно, но и креативно. Челябинская область активно реализует нацпроект «Экология». Создана и развивается единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха, куда поступает информация от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга, к системе подключились также предприятия.

«Сейчас система охватывает два наших города: это Челябинск и Магнитогорск. В дальнейшем планируем расширить сеть и на другие крупные промышленные города региона. Информация системы наблюдения публикуется на официальном сайте министерства экологии. Самое главное - она в режиме онлайн доступна для всех наших жителей», - подчеркнул в своем выступлении на совете губернатор Алексей Текслер.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова особо отметила, что в регионе не замалчивают проблемы, развивают лучшую в стране систему мониторинга, а диалог с жителями, бизнесом, общественностью и организациями идет на высоком уровне.

"Мы видим, как область последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии, без хайпа, без лишней суеты или медлительности", - подчеркнула Светлана Радионова.

Отдельно она остановилась на успешном опыте рекультивации городской свалки, которым Челябинск, по мнению главы Росприроднадзора, может поделиться с другими регионами.

Губернатор Южного Урала подчеркнул, что закрытие свалки улучшило качество жизни более 1 млн 200 тыс. жителей Челябинска. Ведется рекультивация Коркинского разреза - самого глубокого в Евразии, решена проблема эндогенных пожаров. Завершены мероприятия по переводу челябинской ТЭЦ-2 на использование природного газа вместо угля.

"Сегодня у нас нет ни одного предприятия в Челябинске, в первую очередь, тепловых, электрических станций, которые бы работали на угле, и результат тоже заметен нашим жителям", - акцентировал Алексей Текслер.

Руководитель Росприроднадзора назвала будущий год - годом больших новаций в экологической работе. "Будут приниматься ключевые решения, от которых будет зависеть внешний облик предприятий в сфере экологии на ближайшие десятилетия", - отметила она и пообещала повышенное внимание предприятиям, которые отказываются реализовывать программы по снижениям выбросов. "Проблемные предприятия, где не спешат реализовывать экологические программы, ими в надзорном ведомстве будут заниматься в ближайший год более активно. Мы будем прилагать усилия к неслышащим", - подчеркнула Светлана Радионова.

В ходе обсуждения Алексей Текслер отметил реализацию масштабной экологической программы на ММК: "Я считаю, что это один из самых положительных примеров в масштабе всей страны ответственной реализации экологических проектов на крупнейшем металлургическом предприятии". Важнейшей задачей губернатор назвал ускоренную работу по получению предприятиями Комплексных экологических разрешений, отметив, что первым разрешение получил ММК (в области 17 площадок).

Говоря о системе мониторинга, Алексей Текслер отметил, что в рамках реализации проекта "Экология" создана и развивается единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха, куда поступает информация от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга, к системе подключились также предприятия.

"Сейчас система охватывает два наших города: это Челябинск и Магнитогорск. В дальнейшем планируем расширить сеть и на другие крупные промышленные города региона. Информация системы наблюдения публикуется на официальном сайте министерства экологии. Самое главное - она в режиме онлайн доступна для всех наших жителей", - подчеркнул губернатор.

Реализация комплексного подхода к мониторингу качества воздуха в регионе, по словам начальника ГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области" Владислава Коробкина, имеет целью создание "проактивной модели управления качеством воздуха".

То есть, система, по словам специалиста, предусматривает реагирование не по факту превышения, а когда ситуация более или менее опасная еще только возникает. Если мониторинг показывает рост концентрации каких-то веществ в каком-то районе, то специалисты ГКУ уведомляют предприятия, расположенные в этой зоне, чтобы меры принимались в упреждающем порядке. Владислав Коробкин сообщил, что Челябинская область может стать первым регионом, работающим по такому алгоритму упреждения.

Кроме того, на Южном Урале создана и развивается подсистема видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами, что позволит оценивать воздействие источников загрязнения на атмосферный воздух и выявлять неучтенные источники выбросов. Мониторинг позволит сократить время от фиксации превышения предельно допустимых значений до определения источника загрязнения. Для этого должна использоваться актуальная информация из баз данных Росприроднадзора и регионального министерства. Для выверки этих данных идет работа с ВНИИ "Экология". Используется научный потенциал вузов: с участием ЮУрГУ реализуется проект "Экомонитор".

Светлана Радионова отметила, что Челябинская область — активно развивающийся регион, где создано много хороших практик — работают производства, которые выпускают трамваи и троллейбусы для всей страны. Реализуются грамотные подходы к обращению с ТКО. Успешно проводятся ликвидация свалок и рекультивация полигонов.

Еще один важный проект, реализуемый в области, касается общественного транспорта. Алексей Текслер сообщил, что регион закупает экологический транспорт -три сотни больших автобусов работают на газу, закуплен 101 новый трамвайный вагон, 20 троллейбусов, ожидается поставка еще 44 трамвайных вагонов и 148 троллейбусов. Производство троллейбусов запущено в Челябинске в этом году. Введен в эксплуатацию комплексный объект по обработке и захоронению ТКО на территории Магнитогорска, что позволило закрыть магнитогорскую свалку, обеспечить безопасное обращение с ТКО на территории магнитогорского кластера.

"Мы это видим и со своей стороны всегда готовы оказывать поддержку бизнесу и региональным властям, чтобы улучшить экологическую ситуацию", - подчеркнула глава Росприроднадзора.

После заседания руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Центр экологического мониторинга региона и Челябинский цинковый завод