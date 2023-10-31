Во Владимире прошло торжественное награждение победителей областного конкурса «Отцовство – долг и дар»

Указом Президента России в 2021 году был установлен День отца, который отмечается в третье воскресенье октября. В честь этого праздника Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области провело акции «ЛюблюПапу33», флешмоб «ПоздравлениеПапам», но самое главное – региональный конкурс «Отцовство – долг и дар». В нём приняли участие 189 отцов из 20 муниципальных образований. 31 отца конкурсная комиссия признала победителями, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

31 октября в Доме Дружбы состоялось их награждение. В церемонии участвовали заместитель Губернатора Владимир Куимов, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, первый заместитель Министра образования и молодёжной политики Светлана Арлашина, региональный Уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская, председатель правления Совета отцов города Владимира Евгений Алексеенко.

Конкурс «Отцовство – долг и дар» направлен на восстановление престижа семейных ценностей и семейного образа жизни, повышения статуса отцовства в семье и обществе, распространения опыта ответственного отцовства и поощрения отцов, внесших значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Творческое состязание проводилось по номинациям: «Папа – патриот», «Папа – праздник», «Папа – сила», «Папа – общественный деятель», «Папа – глава большого дома», «Папа – шеф на кухне» и «Папа – лучший в своём поколении».

«Прошло всего два года со времени учреждения праздника, но заметно, что он набирает популярность с каждым годом, он востребован. А с какой радостью дети в образовательных учреждениях делают подарки папам, рассказывают, какие они у них замечательные. Роль отца в традиционной семье огромна. Это защитник, олицетворение силы правды и справедливости. Отцовский долг – обеспечить подрастающему поколению право на жизнь, на образование, на достойное воспитание в семье. Чтобы защитить будущее детей, их право на мирное небо, сегодня многие отцы находятся на передовой, участвуя в СВО», – отметил Владимир Куимов.

Среди победителей конкурса есть и герои СВО. Первым награждаемым должен был стать 33-летний Александр Егоров из Карабаново, потомственный печник, отец троих детей, который служил штурмовиком-разведчиком отряда специального назначения «ШТОРМ». Совсем недавно он был ранен, и это ранение оказалось смертельным. Память героя почтили минутой молчания, его награда будет передана семье.

«Традиция ответственного отцовства – исконная на Руси. Владимирские князья были многодетными отцами и настоящими защитниками родной земли. И сегодня наша страна также нуждается в надёжных защитниках. Но защищать Родину можно не только с мечом: честно работать, достойно растить своих детей, быть для них примером настоящего гражданина – это тоже вклад в укрепление страны», – уверен Евгений Алексеенко.

Светлана Арлашина процитировала Николая Карамзина: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионы». «С этим утверждением нельзя не согласиться. Настолько велика в воспитании ребёнка и развитии его личности роль отца. Недавний праздник – замечательный повод подчеркнуть статус отца – защитника, настоящего гражданина, способного взять на себя ответственность за своего ребёнка, семью, страну. Радует, что мужчины становятся всё более активными участниками образовательного процесса, всё больше в образовательных организациях появляется Советов отцов», – отметила позитивную тенденцию первый замминистра.