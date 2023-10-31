Промышленность вынесла ключевой ставке обвинительный приговор

Российские госкорпорации вынесли приговор ключевой ставке: она будет виновна в полном прекращении инвестиций, поскольку при кредитной ставке выше 12% "никакая инвестиционная деятельность не возможна". "А в среднем ставка для компаний в коммерческих банках – это плюс 4-5% к ключевой ставке", - заявил представитель Минэкономразвития на совещании в СовФеде, посвященном помощи госкорпорациям. На прошлой неделе ключевая ставка была поднята до 15%.

Топ-менеджеры крупнейших российских госкорпораций, не связанных с оборонкой, соревновались в образности и красочности описания грозящей опасности. У каждого своя причина высоких долгов: достались от прежних хозяев, не "выстрелили" инвестпроекты, транши из федерального бюджета становятся непредсказуемыми.

"Задолженности перед бюджетом нет у нас, но высока кредитная нагрузка, доставшаяся нам от Renault (предыдущий совладелец компании – прим. ред.). Мы тратим 10 млрд руб. на обслуживание кредитов. В 2024 году – аж 17 млрд руб. придется на это заложить, потому что растет ключевая ставка, а ставка по бизнес-кредитам привязана к ней", - пожаловался вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.

Заместитель гендиректора Роскосмоса Валерий Шерин рассказал: "Почему мы берем кредиты? Потому что бюджетное планирование непредсказуемо. Да, федеральный проект предусматривает финансирование на несколько лет, но каждый год неизвестно, в каком количестве и когда будут выделены средства". Он добавил, что бюджет не предусматривает обслуживание долга. Шерин отметил, что обновление группировки "ГЛОНАСС", например, может занимать около десяти лет, и все это время госкорпорация будет по этому поводу зависеть от ежегодного бюджета страны. А иногда требуется закупить комплектующие сразу на всю партию в начале производства – чтобы не получилась ситуация как после введения санкций.

Замгендиректора ОАК Алексей Демидов сообщил: "Ставка в 15% для нас запретительная в части инвестиционного развития. Для нас уже в этом году это 5 млрд руб. на обслуживание долга, в следующем году – 12-15 млрд руб. Это существенный риск при необходимости выхода на серийное производство и сертификацию. Совсем сокращать инвестиционную программу мы не можем, у нас обязательства перед государством".

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов считает, что ключевая ставка в 15% обернется ставкой "17%+" по коммерческим проектам продолжительностью, например, в пять лет. "Это уже неокупаемый характер. Уровень процентной ставки не позволяет развивать экономику до тех стратегических уровней, которые поставлены как цели", - пугает Михайлов.

Все компании предлагают ввести субсидирование коммерческих ставок по кредитам со стороны государства – по крайней мере, на период жесткой денежно-кредитной политики. С этим соглашаются в Центральном банке России, мол, правительство должно помогать компаниям, когда мы ставкой боремся с инфляцией. Минфин же в этом видит риски. Директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления Минфина России Елена Точеная заявила о возможном выходе на цикл: рост инфляции из-за больших бюджетных расходов – увеличение ставки – увеличение бюджетных расходов на компенсацию ставки.