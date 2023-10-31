Кремль собирается усилить меры по противодействию "вмешательству извне"

По итогам вчерашнего совещания у президента будут усилены меры по противодействию "вмешательству извне", заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Совещание носит закрытый характер. Вы по составу участников сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке. Вы видели состав участников. Это те самые люди, которые отвечают за эту работу", - сказал Песков.

Он добавил, что никакой конкретики пока раскрыть не может.

"Ситуация будет анализироваться, что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем", - добавил пресс-секретарь Путина.

В материалах с совещания, опубликованных Кремлем, Путин обвиняет Запад в провокации беспорядков, произошедших в Дагестане.