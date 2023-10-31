В Среднеуральске возбудили дело о халатности при подготовке к реконструкции очистных сооружений

В Среднеуральске при подготовке проектной документации по реконструкции очистных сооружений обнаружены нарушения, что вылилось в уголовное дело о халатности.

Установлено, что в октябре 2021 года МКУ "Управление ЖКХ" заключило контракт с победителем аукциона ООО "Экохим-проект" на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для дальнейшего строительства очистных сооружений в Среднеуральске. Стоимость работ превышала 25,1 млн рублей. Но уже в 2023 году администрация города настояла на том, чтобы МКУ заключило договор на внесение изменений в проектную документацию с другим юрлицом.

Прокурорская проверка показала - результаты работ, выполненных ООО "Экохим-проект", не отвечали требованию эффективности расходования бюджетных средств. Более того, они привели к значительному снижению производительности очистных сооружений и, как выяснилось, вообще не должны были использоваться для строительства. В результате, бюджету городского округа Среднеуральск причинен ущерб свыше 25,1 млн рублей.

Прокуратура Верхней Пышмы направила материалы дела в СКР для дачи уголовно-правовой оценки, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, днем 25 августа прошлого года на очистных сооружениях Среднеуральска во время работы на объекте пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В результате слесарь и одна из операторов скончались на месте, а третья пострадавшая была доставлена в больницу. Подробнее о трагедии мы писали ранее.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По предварительным данным, люди отравились парами скопившейся газовой смеси