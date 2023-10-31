31 Октября 2023
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Фото: duma.gov.ru

Мы должны положить конец уничтожению мирных граждан и, в первую очередь, детей - Госдума

Госдума приняла обращение к ООН, парламентам стран мира и международным организациям с призывом немедленно остановить убийство детей в зоне палестино-израильского конфликта.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что "блокада сектора Газа многократно усиливает страдания детей", сообщила, что с начала обострения конфликта в секторе Газа погибли уже более 3,5 тыс. детей, каждый день погибают около 400 детей.

"Мы должны положить конец уничтожению мирных граждан и, в первую очередь, детей", - заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Израильские власти обрекают на смерть тысячи детей, которые не являются сторонами никаких конфликтов", - добавила глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина.

Теги: госдума, палестино-израильский конфликт, мирные жители


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