31 Октября 2023
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Фото: duma.gov.ru

Госдума устроит парламентское расследование погромов в Махачкале

Госдума даст протокольное поручение комитетам по информполитике и по безопасности провести парламентское расследование ситуации с погромами в Махачкале, об этом сообщил глава IT-комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Правда, формулировка уже содержит "ответ" на вопрос расследования: "разобраться в наличии фактов иностранного информационного влияния на события в Махачкале 29 октября".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Махачкале развивалась не без вмешательства западных структур.

Теги: госдума, парламентское расследование, махачкала


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