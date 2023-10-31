Госдума устроит парламентское расследование погромов в Махачкале

Госдума даст протокольное поручение комитетам по информполитике и по безопасности провести парламентское расследование ситуации с погромами в Махачкале, об этом сообщил глава IT-комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Правда, формулировка уже содержит "ответ" на вопрос расследования: "разобраться в наличии фактов иностранного информационного влияния на события в Махачкале 29 октября".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Махачкале развивалась не без вмешательства западных структур.