В ДНР маткапиталом смогли распорядиться только 3% семей

Маткапитал в ДНР в подавляющем большинстве случаев является бессмысленным, так как им невозможно распорядиться целевым образом. Этот вывод следует из ответа пресс-службы Социального фонда России по ДНР Донецкому агентству новостей.

Так, по состоянию на 16 октября 2023 года на территории ДНР выдано почти 22 тыс. сертификатов на маткапитал. Принято лишь 639 положительных решений по распоряжению средствами маткапитала, или менее 3%. Остальные 97% по факту являются грамотами.

Почти все, кто смог потратить средства маткапитала (571), направили их на ежемесячную выплату на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, еще 36 семей сумели потратить деньги на образование детей, 29 — улучшение жилищных условий, 3 — формирование накопительной пенсии.

В России, по июньским данным Соцфонда, 20,7% маткапитала не используется, поскольку семьи не могут распорядиться им целевым образом. В ДНР почти никто не может это сделать.