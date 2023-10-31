31 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Участников погромов в махачкалинском аэропорту обвинили в неблагодарности к Керимову

В официальном Telegram-канале махачкалинского аэропорта появился странный пост в стиле, нехарактерном для сообщений пресс-службы компании.

Его автор обвиняет устроивших погромы дагестанцев в неблагодарности по отношению к собственнику аэропорта. Ранее сообщалось, что материальный ущерб от воскресных беспорядков составит до 10 млн руб.

"Интересно узнать несколько цифр. Скольких участников вчерашних погромов и их родственников за свой счет отправил в Хадж собственник аэропорта, который они с таким остервенением крушили? Сколько их родственников с диагнозами аутизм и синдром Дауна, получили помощь от С. Керимова? Скольких их родственников с ДЦП за его счёт лечили, лечат и будут лечить ежедневно в построенных им реабилитационных центрах? Это далеко не полный перечень вопросов…", - говорится в сообщении (авторское написание сохранено – прим. ред.).

В 2017 году бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов переоформил на своего сына Саида 99,5% акций компании "Грандеко", которой принадлежит аэропорт (впрочем, как и большинство других своих крупных активов).

Вечером 29 октября толпа из более чем тысячи мужчин устроила погромы в аэропорту Махачкалы. Пострадали несколько десятков человек, пятеро госпитализированы с серьезными травмами. Толпа требовала выдать пассажиров рейса из Тель-Авива.

Пост в Telegram-канале аэропорта Махачкалы(2023)|Фото: t.me/mcx_aero / Официальная страница Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана

Теги: махачкала, сулейман керимов, дагестан, погромы


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