Доллар торгуется ниже 92 рублей впервые с начала августа

Рубль значительно укрепился на Мосбирже утром во вторник, 31 октября. Впервые с начала августа американская валюта торгуется ниже отметки в 92 рубля. Также рубль дорожает относительно евро и юаня.

"Укрепление рубля пока работает на снижение инфляции, хотя в основном непродовольственной. После введения обязанности экспортеров продавать выручку рубль укрепился до 93–94 руб. за доллар, и курс может в краткосрочной перспективе дойти и до 90 руб.", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

При этом в самом Центральном банке России, который на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 15%, полагают, что ограничения для экспортеров будут способствовать лишь краткосрочному удорожанию рубля.