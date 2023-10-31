Пользователи на юге России вновь сообщили о сбое в работе Telegram

В работе Telegram второй день продолжаются сбои. В частности, на это жалуются пользователи Краснодарской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Северного Кавказа, передает РИА Новости.

Отмечается, что мобильное приложение работает только при подключении сервиса VPN.

Накануне пользователи Telegram южных регионов также сообщали о сбое в работе мессенджера. Кроме того, проблемы в работе Telegram отмечали пользователи из Воронежской области, Ярославской области, Москвы и Петербурга.

Ранее депутат Госдумы России от Дагестана Султан Хамзаев выступил за решение владельца Telegram Павла Дурова заблокировать каналы, призывающие к насилию, в том числе во время беспорядков в Махачкале. По словам парламентария, уже начались блокировки соответствующих ресурсов.