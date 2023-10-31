ЦАХАЛ: Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа

По меньшей мере 800 тысяч мирных жителей покинули северные районы сектора Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"ХАМАС не дало многим из них сделать этого, однако многим все-таки удалось. Надеемся, что все из них эвакуируются из соображений собственной безопасности", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.