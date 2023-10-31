31 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Высказывания дагестанского блогера Хасбика просят проверить по 282-й статье

Дагестанского блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов) просят проверить по признакам 282 статьи УК (возбуждение ненависти). Один из подписчиков блогера обратился в Генпрокуратуру, усмотрев в высказываниях Хасбика антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане.

Речь идет о двух постах в Telegram-канале блогера (8,7 млн подписчиков). По данным Mash, в этих публикациях содержатся призывы не сдавать квартиры израильским беженцам, не возить их на машинах и не обслуживать в заведениях. Также Хасбик, якобы, осуждает и угрожает владельцам отеля, где, по его сведениям, могли разместиться приехавшие из Израиля.

Обратившийся в Генпрокуратуру подписчик не исключает, что такие посты могли спровоцировать людей устроить массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту.

Теги: хасбик, блогер, дагестан, проверка


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