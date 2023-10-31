Мария Шукшина: Россия воюет за западную повестку?

Несмотря на СВО, в России все продолжает развиваться в западной повестке. Об этом рассказала на "Царьграде" народная артистка России Мария Шукшина.

Она отметила, что Россия не выходит ни из одной западной организации, а разговоры о патриотизме остаются пустыми разговорами.

"На "Разговоре о важном" [детям] дают Егора Крида, который рекламирует цифровую безопасность, а в конце говорит: подписывайтесь на мои аккаунты и приходите на мои концерты. А там – ни одной песни без мата. Вот они, духовно-нравственные ценности, вот они на бумаге, а вот они у нас в школе. <...> А на Дне знаний в Кремле выступает Клава Кока с песней про передоз", — говорит Шукшина.

Школа же абсолютно не занимается воспитанием, так как учителя завалены отчетами. Это целенаправленная прозападная политика, чтобы не было времени учить и воспитывать детей, уверена актриса. А за патриотическое воспитание во власти отвечают люди, которые сами не являются патриотами. Не вселяют оптимизма и планы активнее использовать цифровизацию в образовании.

Также она обратила внимание на то, что Госдума недавно выступила против публикации результатов испытаний вакцин, продолжая гнуть ковидную легенду. Притом что в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин просил сделать статистику по результатам ковид-вакцинации.

"Прошло два года. Никакой статистики нет. А теперь это официально коммерческая тайна, поэтому никакой публикации статистики, никакой публикации результатов ковид-вакцинации не будет. Нам вообще отказываются говорить о результатах этого чудовищного опыта над людьми", — возмутилась Шукшина.

На самом деле ковид — это не про болезнь, это про контроль, и людей пытаются загнать в цифро-биометрическую ловушку со слежкой за каждым и его личным рейтингом, заключила она.