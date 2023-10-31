Мария Шукшина: Россия воюет за западную повестку?

31 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба МЭФ

Мария Шукшина: Россия воюет за западную повестку?

Несмотря на СВО, в России все продолжает развиваться в западной повестке. Об этом рассказала на "Царьграде" народная артистка России Мария Шукшина.

Она отметила, что Россия не выходит ни из одной западной организации, а разговоры о патриотизме остаются пустыми разговорами.

"На "Разговоре о важном" [детям] дают Егора Крида, который рекламирует цифровую безопасность, а в конце говорит: подписывайтесь на мои аккаунты и приходите на мои концерты. А там – ни одной песни без мата. Вот они, духовно-нравственные ценности, вот они на бумаге, а вот они у нас в школе. <...> А на Дне знаний в Кремле выступает Клава Кока с песней про передоз", — говорит Шукшина.

Школа же абсолютно не занимается воспитанием, так как учителя завалены отчетами. Это целенаправленная прозападная политика, чтобы не было времени учить и воспитывать детей, уверена актриса. А за патриотическое воспитание во власти отвечают люди, которые сами не являются патриотами. Не вселяют оптимизма и планы активнее использовать цифровизацию в образовании.

Также она обратила внимание на то, что Госдума недавно выступила против публикации результатов испытаний вакцин, продолжая гнуть ковидную легенду. Притом что в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин просил сделать статистику по результатам ковид-вакцинации.

"Прошло два года. Никакой статистики нет. А теперь это официально коммерческая тайна, поэтому никакой публикации статистики, никакой публикации результатов ковид-вакцинации не будет. Нам вообще отказываются говорить о результатах этого чудовищного опыта над людьми", — возмутилась Шукшина.

На самом деле ковид — это не про болезнь, это про контроль, и людей пытаются загнать в цифро-биометрическую ловушку со слежкой за каждым и его личным рейтингом, заключила она.

Теги: Мария Шукшина, биометрия,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети