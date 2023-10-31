Челябинских полицейских проверяют из-за возможного "выбивания признаний"

Трех челябинских полицейских проверяют из-за инцидента с возможным "выбиванием" признаний. Заявление подала жена одного из пострадавших после того, как увидела его со следами драки.

Как пишет издание Ural Mash, все началось, что некий Т. взял "Форд Фокус" в кредит у М. и не платил. Продавец написал заявление — обоих пригласили на очную ставку, где Т. стали вменять мошенничество. Оказалось, он сам уже продал авто. Признавать вину не хотел — и тогда, предположительно, ее начали "выбивать кулаками". При этом, якобы и сам продавец пришел домой побитым, и его жена написала заявление. По их рассказу, обоих мужчин на очной ставке якобы избили замначальника отдела и два опера. Сейчас всех их проверяют на превышение полномочий.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинске отправили под стражу депутата городской думы от "ЕР" Виталия Паутова и гендиректора строительной компании "Челябинскавтотранс" Алексея Алексеенко, им предъявлены обвинения по уголовной статье 291 ч.4 (посредничество во взяточничестве). Оба они проходят по делу о взятке в 2 млн руб., переданной чиновнику мэрии Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома. Виталий Паутов шесть раз избирался в Челябинскую городскую думу и на момент задержания был действующим депутатом, членом "Единой России".