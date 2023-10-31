Свердловская филармония отпразднует 50-летие органа концертом на Вайнера

Свердловская филармония объявила празднование 50-летия своего органа. Игру на "короле инструментов" можно будет услышать 1 ноября на самой оживленной улице Екатеринбурга - Вайнера.

"Мы празднуем 50-летие органа Свердловской филармонии! Сегодня состоялось открытие исторической выставки, а завтра Большой концертный орган будет звучать для публики с Уральским филармоническим оркестром", - рассказывают в пресс-службе филармонии.

Ранее Свердловская филармония ни разу не выступала на улице Вайнера. Но уже завтра в 18.30 органист Тарас Багинец представит получасовую концертную программу на импровизированной сцене в самом сердце Екатеринбурга.