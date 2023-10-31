31 Октября 2023
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Фото: Администрация республики Дагестан

"Это нож в спину героев и предательство президента": глава Дагестана обратился к участникам погромов

Глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал поздно вечером во вторник пятиминутное обращение – по итогам экстренного совещания у президента России.

Руководитель региона пригрозил участникам погромов в махачкалинском аэропорту жестким и неизбежным наказанием, а также обвинил их в предательстве российских военных, участвующих в СВО.

"Горько осознавать, что те, кто зверствовал в махачкалинском аэропорту, вонзили нож в спину настоящих героев – участников СВО. Те, кто вчера плясал под дудку наших врагов, предали наших бойцов и память погибших военнослужащих. Предали они и президента страны, который по-особенному тепло относится к Дагестану и рассчитывает на поддержку жителей республики даже в самые сложные времена", - заявил Меликов.

"А теперь несколько слов для тех, кто непосредственно участвовал во вчерашних бесчинствах. Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально, но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", - сказал глава региона.

По последним данным, в Дагестане задержаны 83 человека, участвовавших в массовых беспорядках и антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября. ГУ МВД республики сообщает, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках проведено более 50 обысков. При этом известно, что участвовало в погромах более тысячи человек.

Теги: сергей меликов, дагестан, погромы


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