31 Октября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин заинтересовался нападением на участников маскарада в "Сургут Сити Молле"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нападения подростков на участников маскарада в "Сургут Сити Молле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы. По данному факту СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.

Теги: карнавал, Сургут Сити Молл, Хэллоуин на Руси. нападение


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