Бастрыкин заинтересовался нападением на участников маскарада в "Сургут Сити Молле"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нападения подростков на участников маскарада в "Сургут Сити Молле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы. По данному факту СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.