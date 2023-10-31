31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ТМК проверила работу систем контроля качества на заводах компании

На предприятиях Трубной металлургической компании (ТМК) прошло корпоративное мероприятие "День без дефектов". Компанией проведена серия выездных проверок систем соблюдения технологической дисциплины и технического контроля.

Как сообщает пресс-служба ТМК, экспертной комиссией оценивались функционирующие на предприятиях системы контроля за соблюдением технологической дисциплины и технического контроля качества на всех этапах производственного процесса. Специалисты изучали объективность и эффективность проведенной приемки продукции. Еще одним фактором для итоговой оценки было достижение заводами целевых показателей по качеству продукции.

"Проведение "Дня без дефектов" позволяет, во-первых, получать актуальную информацию об эффективности действующих систем проверки качества. Во-вторых, в рамках проверки отмечаются не только слабые, но и сильные стороны контрольных процедур на каждом из заводов, что позволяет коллегам совершенствовать процессы и перенимать лучшие практики. В-третьих, такие мероприятия помогают закрепить на всех предприятиях общие высокие стандарты и гарантировать нашим заказчикам выполнение самых строгих требований", – отметил директор по качеству ТМК Анатолий Сычёв.

Теги: Трубная металлургическая компания, технологическая дисциплина, технический контроль, заводы


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