ТМК проверила работу систем контроля качества на заводах компании

На предприятиях Трубной металлургической компании (ТМК) прошло корпоративное мероприятие "День без дефектов". Компанией проведена серия выездных проверок систем соблюдения технологической дисциплины и технического контроля.

Как сообщает пресс-служба ТМК, экспертной комиссией оценивались функционирующие на предприятиях системы контроля за соблюдением технологической дисциплины и технического контроля качества на всех этапах производственного процесса. Специалисты изучали объективность и эффективность проведенной приемки продукции. Еще одним фактором для итоговой оценки было достижение заводами целевых показателей по качеству продукции.

"Проведение "Дня без дефектов" позволяет, во-первых, получать актуальную информацию об эффективности действующих систем проверки качества. Во-вторых, в рамках проверки отмечаются не только слабые, но и сильные стороны контрольных процедур на каждом из заводов, что позволяет коллегам совершенствовать процессы и перенимать лучшие практики. В-третьих, такие мероприятия помогают закрепить на всех предприятиях общие высокие стандарты и гарантировать нашим заказчикам выполнение самых строгих требований", – отметил директор по качеству ТМК Анатолий Сычёв.