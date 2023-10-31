31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Транстелеком" подвергся кибератаке

Инфраструктура интернет-оператора "Транстелеком" подверглась атаке хакеров.

Это случилось с помощью вируса-шифровальщика. Данное программное обеспечение шифрует данные компании, делая их нечитаемыми. Киберпреступники используют его для требования выкупа за расшифровку данных. По словам экспертов, у "Транстелеком"есть собственный центр реагирования на киберинциденты, однако хакерам удалось поразить инфраструктуру провайдера.

Как заявили в компании, кибератаки на информационную инфраструктуру происходят ежедневно. При этом сеть связи функционирует в штатном режиме, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, вечером 30 октября хакеры взломали сайт платежной системы "Мир".

Теги: Транстелеком, хакеры, интернет


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Ранее 31.10.2023 00:05 Мск Хакеры взломали сайт платежной системы "Мир"

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