"Транстелеком" подвергся кибератаке

Инфраструктура интернет-оператора "Транстелеком" подверглась атаке хакеров.

Это случилось с помощью вируса-шифровальщика. Данное программное обеспечение шифрует данные компании, делая их нечитаемыми. Киберпреступники используют его для требования выкупа за расшифровку данных. По словам экспертов, у "Транстелеком"есть собственный центр реагирования на киберинциденты, однако хакерам удалось поразить инфраструктуру провайдера.

Как заявили в компании, кибератаки на информационную инфраструктуру происходят ежедневно. При этом сеть связи функционирует в штатном режиме, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, вечером 30 октября хакеры взломали сайт платежной системы "Мир".