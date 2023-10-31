31 Октября 2023
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Фото: jingyan.baidu.com

Хакеры взломали сайт платежной системы "Мир"

Вечером 30 октября хакеры взломали сайты Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы "Мир".

В настоящее время оба ресурса не работают. На главной странице НСПК размещено сообщение о новом сайте, который "любезно изготовили партнеры Dump Forums" в обмен на все персональные данные клиентов, разработке "новейшей процессинговой системы "Береста", которая защищает от хакерских атак", и новом расчетном средстве — ракушках каури.

По словам представителя НСПК, что сайт является визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных. При этом сервера и центры обработки данных компании не имеют доступа в интернет. Отмечается, что обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно о том, что "IT-армия" Украины причастна к кибератакам на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Теги: хакеры, взлом


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