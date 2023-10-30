Минздрав Дагестана отрицает смерть полицейского от удара камнем в махачкалинском аэропорту

Один из силовиков, пытавшихся сдержать толпу в аэропорту Махачкалы, погиб от удара камнем в голову, сообщает Telegram-канал "Поток" со ссылкой на замдиректора аэропорта Мадину Пирмагомедову. Канал опубликовал комментарий, в котором сотрудница аэропорта говорит: "Раненых не так много и умерший один. Полковник или кто он был, звание не помню. Камень прилетел ему в голову, поэтому так получилось".

Ранее власти Дагестана официально не сообщали о погибших в результате погромов, но сообщалось, что пять человек госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всего же за медицинской помощью обратились несколько десятков человек.

Baza пишет, что Минздрав республики отрицает смерть сотрудника правоохранительных органов.

Пирмагомедова также рассказала, что в сотрудников аэропорта тоже кидали камнями, у некоторых отнимались от испуга ноги.