Пермякам вернут деньги за отмененный рейс в Махачкалу

Авиакомпания Nordwind предложила пассажирам вернуть деньги за билеты на отмененный рейс N4-959 Махачкала - Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

В качестве альтернативы пассажирам также было предложено вылететь в Махачкалу, после 2 ноября, без штрафа с доплатой по тарифу.

Напомним, ранее толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту, требуя выдать им граждан Израиля, прилетевших в столицу Дагестана одним из международных рейсов. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).Задержаны порядка 60 человек.