30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка сломала копчик, упав на обледенелом крыльце "Красного и Белого"

Жительница Екатеринбурга сломала копчик, упав на крыльце магазина "Красное и Белое". Девушка поскользнулась прямо у дверей алкомаркета, держа на руках ребенка.

Как рассказал супруг пострадавшей в паблике "Инцидент Екатеринбург", все произошло 25 октября в магазине на улице Пехотинцев, 4/1. Крик потенциальной покупательницы и ее ребенка, сотрудники магазина якобы просто проигнорировали.

"Моя супруга упала на крыльце магазина "Красное и белое" с ребенком на руках. Сотрудники магазина услышали крик девушки, но они просто посмотрели в окно двери и ушли заниматься своими делами. В этот момент ребенок от испуга сильно плакал. И никто не соизволил помочь девушке", - рассказал паблику "Инцидент Екатеринбург" местный житель.

Пострадавшую доставили в травматологию №14, где диагностировали перелом копчика. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Печальный опыт руководство магазина ничему не научил - наледь на крыльце как была, так и осталась до самого вечера. Производить уборку начали только после того, как супруги оставили жалобу на сайте торговой точки.

Теги: Красное и Белое, Екатеринбург, гололед, копчик, перелом


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