Слуцкий считает, что события в Дагестане - провокация извне

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что события в Дагестане – провокация извне, что подтверждается оперативными данными и реакцией президента Украины Зеленского.

"Позор еврейского народа и продажный нацист Зеленский решил ТАК напомнить о себе Западу? Не имея возможности прорвать нашу оборону, пытаясь вывернуть захлебнувшееся контрнаступление ВСУ хотя бы в информационном пространстве, они готовы бросить миллионы западных денег на своих агентов влияния, чтобы создать видимость дестабилизации", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Отметим, произошедшее в аэропорту Махачкалы станет темой совещания у президента России. Оно состоится сегодня, 30 октября, вечером.