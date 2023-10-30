30 Октября 2023
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Фото: скриншот видео &quot;Народный фронт | Свердловская область&quot; / vk.com/nf_yekaterinburg

Исполнила мечту. Пенсионерка из Екатеринбурга передала сто пар носков участникам СВО

Пенсионерка из Екатеринбурга исполнила свое желание и передала ровно 100 пар носков участникам СВО. О теплом и душевном подарке рассказали в "Народном фронте Свердловской области".

Как сообщают в пресс-службе Фронта, пожилая екатеринбурженка регулярно заходит в исполком, чтобы передать теплые носки солдатам, но не всегда удавалось увидеться со своими получателями. Но именно на сотой паре долгожданная встреча все же состоялась.

"Такое и спланировать сложно, а у нас получились случайно. Всегда говорила: - "Моя цель - отправить на передовую 100 пар". И вот сегодня она подошла к своей цели, принесла финальную партию. И волей судьбы именно в этот момент гуманитарную помощь на передовую из нашего офиса забирали военные. Это была очень трогательная встреча. Бабушка не только передала посылку лично в руки, но и сказала много теплых слов", - рассказали в "Народном фронте".

Проект "Народный фронт. Все для победы!" ориентирован не только на помощь участникам СВО, но и предоставление возможности каждому жителю России внести свой вклад в Победу.

Теги: пенсионерка, Екатеринбург, носки


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