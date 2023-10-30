30 Октября 2023
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Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП на трассе "Тюмень - Екатеринбург" пострадало четверо детей

На 183 км автодороги "Тюмень - Екатеринбург" произошло ДТП, в результате которого пострадало двое взрослых и четыре ребенка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП на 183 км автодороги "Тюмень-Екатеринбург"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла накануне вечером в 21.59. По предварительным данным, водитель 1992 года рождения за рулем Лада Ларгус не учел погодные условия и превысил скорость, из-за чего не смог справиться с управлением. Машину занесло и транспорт врезался в дорожное барьерное ограждение. После этого "Ладу" вынесло на крайнюю левую полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Опель Астра" под управлением мужчины 1994 г.р.

ДТП на 183 км автодороги "Тюмень-Екатеринбург"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В отечественном авто находилась семья, состоящая из супругов и четырех детей: 1, 4, 7 и 10 лет, которые располагались на заднем сидении. Только годовалый ребенок перевозился в автокресле, остальные - с нарушением ПДД без детских удерживающих устройств. Все шестеро получили травмы различной степени тяжести: мать с детьми после осмотра медиков были отпущены домой, отец семейства - госпитализирован в Пышминскую ЦРБ.

ДТП на 183 км автодороги "Тюмень-Екатеринбург"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает автомобилистов по возможности ограничить поездки в период непогоды. При управлении транспортными средствами выбирать пониженную скорость движения, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и боковой интервал, исключить опасные перестроения и обгоны, детей перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту, обязательно пристегивать ремнями безопасности

Напомним, что только за последние сутки на свердловских дорогах произошло 61 ДТП. В 14 из них пострадали 23 человека, трое - погибли.

Теги: ДТП, трасса Тюмень - Екатеринбург, дети


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