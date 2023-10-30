Свердловская область заняла третье место по росту прибыльности санаториев

За первое полугодие санатории Среднего Урала смогли заработать 1,241 млрд рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе информационной системы ТурСтат, это на 24% больше, чем за прошлые шесть месяцев. Благодаря этому, Средний Урал занимает третье место по росту дохода от санаториев среди популярных для отдыха российских регионов.

Рейтинг предоставил портал бронирования Санатории-России.рф. По его данным, доходы российских санаториев выросли на 14% и составили рекордные 77 млрд рублей. В первую десятку России по доходам санаторно-курортных учреждений вошли:

Краснодарский край - 18,3 млрд рублей в первом полугодии-2023 (рост на 9% по сравнению с 2022 годом);

Ставропольский край - 16,6 млрд рублей (+31%);

Крым - 4,3 млрд рублей (-5%);

Алтайский край - 3,7 млрд рублей (+16%);

Московская область - 3,0 млрд рублей (+8%);

Башкортостан - 2,8 млрд рублей (+11%);

Тюменская область - 2,3 млрд рублей (+41%);

Татарстан - 2,0 млрд рублей (+7%);

Пермский край - 1,4 млрд рублей (+5%);

Свердловская область - 1,2 млрд рублей (+24%).

Как рассказала член правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большая часть санаториев страны уже работает с максимально возможной нагрузкой. Особенно это касается популярных курортных регионов. При этом, уже сейчас фиксируется ощутимая нехватка номерного фонда, а тем временем эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на услуги санаторно-курортных учреждений.