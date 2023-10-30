Полиция не выявила нарушений при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве

Сотрудники МВД не выявили каких-либо нарушений при проверке премиального закрытого бизнес-клуба Club 500 в Москве. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

"Следователи не нашли подтверждений нарушения закона", – заявил адвокат Евгений Грицков, который представляет интересы заведения. Юрист также отметил, что на данный момент у налоговой нет претензий к Club 500.

Проверка в офисе клуба прошла 25 октября. Telegram-канал Shot сообщал, что на месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности, налоговой службы, Управления экономической безопасности и Следственного комитета. Mash писал, что обыски в Club 500 могут проходить в рамках дела блогеров о неуплате налогов.

Как пояснили в пресс-службе клуба, следственные мероприятия состоялись после ложного заявления, которое подал экс-кандидат в мэры Красногорска, бизнесмен Валерий Немировский.

Как выяснилось, накануне служба безопасности клуба отказала Немировскому в членстве. Он написал ложное заявление в полицию, чтобы отомстить.

"В офис бизнес-клуба нагрянула полиция для проверки, параллельно с этим в СМИ и по телеграм-каналам массово была распространена ложная новость о том, что якобы в офис Club 500 нагрянули ФСБ, налоговая и это связано с уклонением от уплаты налогов, - сообщили в пресс-службе Club 500. - На самом деле приехал просто наряд полиции и был осуществлен осмотр помещения офиса, сотрудников клуба не выпускали из здания несколько часов".

Никого из сотрудников клуба не задержали, Немировский не смог предъявить никаких доказательств. На вопросы адвоката об основаниях для проверки сотрудники полиции сослались на вероятную ошибку.

Немировский ранее уже был фигурантом судебных разбирательств и попадал в новостные сводки с серией скандальных эпизодов. Он приговорен к условному сроку. В 2021 году Немировскому были предъявлены обвинения в хулиганстве, нанесении побоев, порче имущества и мошенничестве.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Портнягин, сооснователь бизнес-сообщества Club 500: "Когда ты ведешь публичную деятельность и оказываешь широкое общественное влияние, у тебя полтора миллиона подписчиков в соцсетях, большая часть из которых предприниматели, а ты являешься популярным бизнес-блогером, такие ситуации неизбежны. Потому что есть люди, которым это не нравится, которые нас не любят. Есть люди, которые нам завидуют - конкуренты, которые не могут с нами справиться, и это обратная сторона публичности".

"Мы всегда достаточно прозрачно показываем в медиа все, что мы делаем, делимся своим опытом, показываем свои удачи и неудачи честно, открыто, как есть", - отметил Портнягин.

В пресс-службе Club 500 заявили, что в отношении Немировского будет проведена проверка по факту заведомо ложного доноса, а в отношении сотрудников полиции будут поданы жалобы в органы прокуратуры и подразделение собственной безопасности МВД России.