"Аэрофлот" переносит рейсы из Махачкалы в Грозный

"Аэрофлот" не стал передвигать на вторник рейсы в Махачкалу (как это сделали "Уральские авиалинии"), но перенес их в Грозный.

В столицу Чечни переносятся рейсы их Москвы и Санкт-Петербурга.

"Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами", - говорится в сообщении перевозчика.

Также пассажирам, купившим билеты на рейсы в Дагестан, предлагается оформить возврат денег за билет или переоформление на другие даты.

Ранее Росавиация заявила, что аэропорт Махачкалы начнет принимать и отправлять рейсы в ночь на 31 октября. Ведомство намерено дождаться от правоохранительных органов подтверждения безопасности всей инфраструктуры.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ни навигационное оборудование, ни диспетчерские службы, ни иные объекты инфраструктуры аэропорта, которые обеспечивают безопасность полетов, не пострадали.

Вечером в воскресенье, 29 октября, на территорию аэропорта в Махачкале ворвалась толпа из более чем тысячи мужчин, которые требовали выдать им граждан Израиля, прилетевших одним из рейсов. Мужчины разгромили помещения аэровокзала, получили травмы и ранения несколько сотрудников полиции. Пока задержано менее сотни участников погрома. Возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.