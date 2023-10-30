На РМК-Арене начали монтаж трибун

На Северо-Западе Челябинска продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта на Южном Урале. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения пяти тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей. На данный момент на 75% возведены каркасы здания, строители перешли к монтажу трибун, сообщили в пресс-службе РМК.

"Трибуны – визитная карточка любого спортивного комплекса. Это не просто место, где челябинцы смогут увидеть спортивное событие, это наше отношение к вопросам комфорта и функциональности комплекса. Поэтому специально увеличен пролёт между рядами, это значит, что трибуны будут удобными. Они будут состоять из стационарных и мобильных частей – в зависимости от мероприятий, которые мы будем проводить. За стандарт мы взяли проектное решение "Арена Краснодар", это лучшее решение в России по параметрам качества сидений, их положения", – комментирует директор РМК-Арены Николай Сандаков.

В проекте РМК-Арены предусмотрены локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол и волейбол. Также проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, полноценный фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт. Также появится уникальная аэротруба для профессионального парашютного спорта. Аналогов у объекта не будет на всём Урале: высота так называемого "стакана" составит 20 метров, его диаметр – почти 5 метров, скорость воздушного потока до 250 метров в секунду. Это значит, что в РМК-Арене смогут тренироваться не только любители и команды профессионалов, но здесь можно будет проводить и международные соревнования.

Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек. В локациях комплекса планируется проводить порядка 250 мероприятий ежегодно.