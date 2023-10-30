Свердловский завод "Атомстройкомплекса" начал выпускать бетонные ограничители парковки

Одно из крупнейших предприятий по производству строительных материалов в Свердловской области – "Берит" – наладило выпуск нового формата малых архитектурных форм из бетона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", они предназначены для ограничения парковки на городских улицах.

"Для изготовления новой продукции используется особый состав бетона, который обеспечивает ровные грани без сколов и раковин, радиусные, то есть закругленные, края. Формы из специального материала позволяют без дополнительной обработки получать матово-глянцевую поверхность, таким образом увеличивая производительность участка. Новая продукция выпускается в формовочном цехе завода "Берит", где налажено производство лестничных маршей, лотков для прохода электросетей, торцевых элементов", - рассказали на предприятии.

Первая партия изделий предназначена для флагманского проекта компании "Атомстройкомплекс" – "Свобода Residence" и будет защищать пешеходную часть улиц Шейкмана и Радищева от незаконной парковки. Для цивилизованного хранения автомобилей девелопер запустил сервис краткосрочной аренды машиномест в закрытом паркинге комплекса. Им уже пользуются посетители предприятий сферы услуг, расположенных в этом же здании.

Завод "Берит" входит в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала и выпускает продукцию для строительства и благоустройства. Постоянно взаимодействуя в структуре холдинга с проектным институтом и подразделением девелопмента, заводы "Атомстройкомплекса" расширяют номенклатурную линейку в соответствии с трендами рынка. Продукция предприятия применяется при возведении сложнейших социально-значимых объектов города и области, в их числе школы, детские сады и улицы.