30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне выступили против работы подростков на вредных производствах

Россияне против работы подростков на вредных производствах. Такие результаты получил исследовательский центр портала Superjob, опросив 1,6 тыс. совершеннолетних пользователей, живущих в 145 городах во всех округах страны.

Недавно комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок в Трудовой кодекс. Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет "на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии". Подросткам могут разрешить работать в таких условиях до 4 часов в день.

В качестве причины татарстанские законодатели отмечают запуск в прошлом году федеральной программы "Профессионалитет" для развития реального сектора экономики страны в условиях импортозамещения. В Совете Федерации в целом в поддерживают инициативу, которую нужно рассмотреть.

Однако россияне настроены куда более негативно: 76% опрошенных против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Поддерживают идею только 11%. Основой довод против - здоровье подростков: дети и так слабые.

Причем чем старше россияне, тем больше противников инициативы, хотя разница не радикальная. До 35 лет 67% россиян против идеи, а старше 45 лет - 81%. Характерно, что больше всего недовольства среди родителей детей 16-17 лет - 82% из них категорически против и только 9% "за". Доход практически не влияет на ответы респондентов.

Против идеи татарстанских депутатов выступила также детский омбудсмен республики Ирина Волынец.

Теги: труд, производство, подростки


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