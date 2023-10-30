30 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД Свердловской области

За сутки на свердловских дорогах произошло 61 ДТП. Трое погибли

За последние сутки на дорогах Свердловской области было зарегистрировано 61 ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, в 14 авариях было травмировано 23 человека, трое из которых дети. Еще три человека ДТП не пережили.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу добавили, что 29 октября в городе было зафиксировано четыре аварии, в которых пострадало шесть человек.

"Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности на дорогах, не спешите, контролируйте свои действия и управляемость автомобиля. Следует увеличивать дистанцию, выбирать пониженную скорость и заранее нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах. При подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость до минимума и предоставить преимущество пешеходам. Пешеходам, перед переходом дороги, необходимо смотреть по сторонам и убеждаться в своей безопасности", - сообщают в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме, контролируют дорожную безопасность.

Напомним, накануне из-за сильных снегопадов было ограничено движение транспорта от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Сегодня ограничение ввели на трассе "Пермь – Екатеринбург", которую сковала огромная автомобильная пробка. В Управлении дорог призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Теги: ДТП, авария, дорога, непогода, гололед, ГИБДД


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