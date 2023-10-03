Над Крымом сбили противокорабельную ракету "Нептун"

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской противокорабельной ракеты "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства, украинская ракета была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО около 20.30.

Напомним ранее в городе Севастополь была объявлена воздушная тревога. Сейчас губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла. Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - сообщил он.