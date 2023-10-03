Приемный отец блогера Милохина сообщил, что ему не приносили повестку в октябре

04 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Центральный ФО В России
Фото: instagram.com/danya_milokhin

Приемный отец блогера Милохина сообщил, что ему не приносили повестку в октябре

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил РИА Новости, что участковые к ним домой приходили только один раз в середине сентября, чтобы узнать, где находится блогер, добавив, что его приемный сын хотел бы вернуться в Россию и привести в порядок документы, а также пройти медкомиссию.

Ранее в Telegram-канале "Mash" появилась информация о том, что Милохина официально призвали в армию, якобы сотрудники пришли с повесткой 2 октября, но Тюленев не взял ее, заявив, что сын заграницей.

"Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера... На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина – ред.). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он… В Анапе он вставал на учет по месту жительства, когда жил у нас, когда поступил в сельхозтехникум, сейчас он тут не прописан… Он, конечно, хотел бы приехать, оформить все документы, пройти, может быть, медкомиссию. Он хотел бы вернуться и работать", - рассказал Тюленев.

Теги: даня милохин, повестка, армия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2023 16:11 Мск Mash: Даню Милохина официально призвали в армию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети