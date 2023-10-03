Приемный отец блогера Милохина сообщил, что ему не приносили повестку в октябре

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил РИА Новости, что участковые к ним домой приходили только один раз в середине сентября, чтобы узнать, где находится блогер, добавив, что его приемный сын хотел бы вернуться в Россию и привести в порядок документы, а также пройти медкомиссию.

Ранее в Telegram-канале "Mash" появилась информация о том, что Милохина официально призвали в армию, якобы сотрудники пришли с повесткой 2 октября, но Тюленев не взял ее, заявив, что сын заграницей.

"Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера... На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина – ред.). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он… В Анапе он вставал на учет по месту жительства, когда жил у нас, когда поступил в сельхозтехникум, сейчас он тут не прописан… Он, конечно, хотел бы приехать, оформить все документы, пройти, может быть, медкомиссию. Он хотел бы вернуться и работать", - рассказал Тюленев.