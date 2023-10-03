04 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале сообщил о воздушной тревоге, передает корреспондент Накануне.RU.

В сообщении опубликованы также рекомендации, что делать во время воздушной тревоги.

В случае, если вы находитесь в многоквартирном доме и не знаете о ближайшем укрытии, следует плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

Если место укрытия известно, следует также закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество, взять с собой вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги и банковские карты, предупредить соседей, которые могли не услышать сигнал, оказать помощь больным, детям, инвалидам и престарелым. В укрытие следует пройти не пользуясь лифтом.

Для частного дома правила практически те же - для укрытия следует использовать цокольный этаж или подвал и погреб.

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена 26 сентября. 25 сентября силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек.

22 сентября здание штаба Черноморского флота пострадало от ракетного удара ВСУ, начался пожар, часть конструкций обрушилась. Минобороны России сообщило об одном погибшем военнослужащем.

Теги: Севастополь, Михаил Развожаев, воздушная тревога


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