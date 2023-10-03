Украинский военнослужащий осужден за убийство мирного жителя Мариуполя

За убийство мирного жителя Мариуполя осужден украинский военнослужащий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК России.

Приговор в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима получил механик-водитель инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталий Антонов. Его осудили по статьям "Жестокое обращение с гражданским населением" и "Убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти".

Установлено, что с 24 февраля по 19 мая Антонов с сослуживцами располагался на боевых позициях на территории "Азовобщемаш". ВСУшники блокировали выход мирных граждан из города, обстреливали всех, кто передвигался вблизи их боевых позиций, в том числе гражданских лиц, если подозревали их в симпатии ДНР и России.

17 марта Антонов во время дежурства увидел гражданского мужчину, который на автомобиле подъехал к бывшей заправке возле перекрестка ул. Тополиная и проспекта Карпова. Доложил о нем руководству, от которого получил приказ расстрелять мужчину и выстрелил в него не менее шести раз. Потерпевший погиб от ран.

Свою вину Антонов признал, раскаялся в содеянном.