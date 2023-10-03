Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие Севера

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил вопросы развития Севера, в том числе Северный морской путь и континентальный шельф.

В совещании приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Напомним, в 2022 году правительство России утвердило план развития Севморпути, общая стоимость всех мероприятий (более 150) составила более 1,8 трлн руб. На эти деньги предполагается строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.