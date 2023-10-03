Mash: Даню Милохина официально призвали в армию

Блогера Даню Милохина официально призвали на службу в ВС РФ, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, во второй день осеннего призыва по месту прописки блогера в Анапе была направлена повестка в армию.

Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев отказался принимать документ, заявив, что сын находится за границей, пишет Mash.

В сентябре Милохин вновь покинул Россию после того, как директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила призвать его в армию. По ее словам, молодой человек, "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", находясь за пределами страны, на днях вернулся домой. Мизулина попросила военное ведомство "призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании.